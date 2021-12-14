Когда выйдет складной айфон

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над складным айфоном. Росс Янг утверждает, что раньше 2024 года выхода устройства ждать не стоит.

Известно, что компания из Купертино сейчас работает над прототипом нового смартфона, о чём свидетельствует тот факт, что Samsung предоставила Apple образцы складных дисплеев для тестирования. Также ходят слухи, что компания сотрудничает с LG Display над тем же.

Также по слухам, складной iPhone будет оснащён 8-дюймовым гибким OLED-дисплеем. Что ещё там может быть интересного, пока неясно.