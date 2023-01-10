Когда выйдут новые флагманские смартфоны Huawei P60 и какими они будут

Предполагается, что Huawei P60 Pro получит 6,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, его разрешение составит 1440 x 3200 пикселей по сравнению с 1228 x 2700 пикселей на P50 Pro. В основной камере будет сенсор на 50 Мп (Sony IMX888). Телеобъектив может использовать тот же 64-Мп датчик (OmniVision OV64B).

У Huawei P60 в камере будут 52-Мп датчик, 50-Мп (сверхширик) и 16-Мп телекамера. Камеры на двух телефонах будут работать на собственной системе обработки изображений XMAGE. Утверждается, что P60 Pro будет оснащён 4G-версией чипсета Snapdragon 8+ Gen 1 и батареей ёмкостью 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт.

Huawei ещё не назвала официальную дату выпуска серии P60.