Количество проданных за всю историю iPhone приблизилось к двум миллиардам

Восемь разных аналитиков заявили, что продажи смартфонов Apple скоро преодолеют отметку в два миллиарда. За текущий финансовый год, по прогнозам экспертов, компания реализует 195 млн аппаратов, один из которых станет тем самым двухмиллиардным.

И это несмотря на то, что продажи iPhone снизились в период с 2015 по 2018 годы. Впрочем компания всё равно ожидает рекордную сумму доходов, часть из которых ей принесут сервисы, в том числе App Store.

Кроме того, не исключено, что продажи окажутся ещё выше из-за предполагаемого выпуска недорогого iPhone 9 и первого смартфона Apple с поддержкой 5G.