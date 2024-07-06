Колледж с королевскими особами частично запретил смартфоны: выдадут старые Nokia

Этот шаг последовал за предыдущей политикой колледжа, требующей от первокурсников сдавать смартфоны на ночь в 2018 году. Согласно новым правилам, студенты будут использовать кнопочные телефоны во внеучебное время, дополняя их iPad, выдаваемыми школой для образовательных целей. В остальных группах будут действовать соответствующие возрасту меры контроля.

Учебное заведение было основано Генрихом VI как благотворительная школа для бесплатного обучения 70 бедных мальчиков, которые затем должны были поступить в Королевский колледж в Кембридже, основанный тем же королем в 1441 году.