Колёсико и отсутствие выреза: как мог бы выглядеть iPhone 15

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Колёсико и отсутствие выреза: как мог бы выглядеть iPhone 15Это лишь концепт
Умельцы создали концепт дизайна iPhone 15. Они пофантазировали на тему, каким мог бы быть очередной смартфон Apple, ждать который нам ещё два года.
Концепт представила дизайн-студия ADR Studio. В их iPhone 15 не будет самого спорного элемент — «чёлки» в дисплее. Дизайнеры предположили, что у Max-модели диагональ экрана составляла бы 6,7 дюйма. Частота обновления дисплея достигала бы 144 Гц.
Одна из наиболее интересных деталей — боковое колёсико Magic Wheel. С его помощью можно будет увеличивать объекты на экране или быстро скроллить. Также на колёсиков можно нажать — это позволит выключить смартфон. У концептуального устройства также нет слота для SIM и порта Lightning. iPhone 15 должен использовать eSIM и беспроводную зарядку.
Источник: ADR Studio