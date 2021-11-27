Колёсико и отсутствие выреза: как мог бы выглядеть iPhone 15

Одна из наиболее интересных деталей — боковое колёсико Magic Wheel. С его помощью можно будет увеличивать объекты на экране или быстро скроллить. Также на колёсиков можно нажать — это позволит выключить смартфон. У концептуального устройства также нет слота для SIM и порта Lightning. iPhone 15 должен использовать eSIM и беспроводную зарядку.