Опубликовано 13 октября 2025, 11:15
1 мин.

Команда LineageOS смогла дать Android 16 более чем 100 моделям устройств

Несмотря на трудности с исходным кодом Google
В LineageOS представили новую версию своей прошивки — LineageOS 23.0, основанную на Android 16. Обновление доступно более чем для 100 устройств.
© LineageOS

Эта версия основана на первом стабильном релизе Android 16, так как Google до сих пор не опубликовала исходный код обновления QPR1. Из-за этого команда не смогла добавить некоторые новые функции.

Кроме того, политика безопасности Android изменилась: теперь Google делится не всеми исправлениями уязвимостей, а только наиболее критичными. Поэтому LineageOS и другие независимые проекты могут устанавливать большинство обновлений безопасности только раз в квартал.

© LineageOS

Также команда больше не может обеспечивать поддержку смартфонов Pixel «день-в-день», поскольку Google перестала публиковать нужные файлы для этих устройств.

LineageOS 23.0 включает улучшения фирменных приложений: камера теперь поддерживает Ultra HDR и RAW, музыкальный плеер Twelve получил новый дизайн и функции, а для телевизоров появился новый лаунчер без рекламы.

Кроме того, система теперь может работать в виртуальной машине через QEMU.

Источник:LineageOS
Автор:Максим Многословный
