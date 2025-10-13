Команда LineageOS смогла дать Android 16 более чем 100 моделям устройств

Эта версия основана на первом стабильном релизе Android 16, так как Google до сих пор не опубликовала исходный код обновления QPR1. Из-за этого команда не смогла добавить некоторые новые функции.

Кроме того, политика безопасности Android изменилась: теперь Google делится не всеми исправлениями уязвимостей, а только наиболее критичными. Поэтому LineageOS и другие независимые проекты могут устанавливать большинство обновлений безопасности только раз в квартал.