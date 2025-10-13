Команда LineageOS смогла дать Android 16 более чем 100 моделям устройств

Команда LineageOS смогла дать Android 16 более чем 100 моделям устройствНесмотря на трудности с исходным кодом Google
© LineageOS
Эта версия основана на первом стабильном релизе Android 16, так как Google до сих пор не опубликовала исходный код обновления QPR1. Из-за этого команда не смогла добавить некоторые новые функции.
Кроме того, политика безопасности Android изменилась: теперь Google делится не всеми исправлениями уязвимостей, а только наиболее критичными. Поэтому LineageOS и другие независимые проекты могут устанавливать большинство обновлений безопасности только раз в квартал.
Также команда больше не может обеспечивать поддержку смартфонов Pixel «день-в-день», поскольку Google перестала публиковать нужные файлы для этих устройств.
LineageOS 23.0 включает улучшения фирменных приложений: камера теперь поддерживает Ultra HDR и RAW, музыкальный плеер Twelve получил новый дизайн и функции, а для телевизоров появился новый лаунчер без рекламы.
Кроме того, система теперь может работать в виртуальной машине через QEMU.