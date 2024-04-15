Компактные флагманские смартфоны Samsung S24 и Xiaomi 14 подробно сравнили

В комплекте с Samsung S24 вы получите только провод USB и скрепку, тогда как в коробке с Xiaomi 14 будут лежать ещё и чехол с зарядкой на 90 Вт. Также на экран Xiaomi сразу же наклеена защитная плёнка.

Дороже и лучше в руке ощущается именно Samsung. При этом оба смартфона имеют влагозащиту, поддерживают беспроводную зарядку. Правда, у Samsung её мощность составляет 15 Вт, у Xiaomi - 50 Вт. Есть также у обеих моделей стерео.

Диагональ экрана у S24 - 6,2 дюйма, у Xiaomi 14 - 6,36 дюйма. Оба дисплея действительно отличные. Но максимальная яркость у Samsung заметно выше по сравнению с Xiaomi.

Серьёзные различия между смартфонами начинаются с процессоров. На Galaxy S24 стоит Exynos 2400, на Xiaomi 14 - Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu из-за слишком «горячего» процессора у Xiaomi выходит 1 миллион 700 тысяч баллов. Столько же набирает и Samsung. Большая проблема у Snapdragon возникает с троттлингом, проседанием производительности. Если вы рассчитываете играть на телефоне во что-то требовательное, то оба смартфона вам мало подойдут из-за процессоров.