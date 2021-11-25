Миниатюрный дизайн и 50 Мп камера: раскрыты подробности компактного флагмана Xiaomi 12X

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Миниатюрный дизайн и 50 Мп камера: раскрыты подробности компактного флагмана Xiaomi 12XПродолжатель идей Xiaomi Mi 9 SE?
В последнее время крупные производители смартфонов отказываются от компактных смартфонов. Последним оплотом для любителей небольших аппаратов остаётся Apple со своей моделью mini. Да и та, судя по слухам, уже в 2022 году не станет выпускать iPhone 14 mini.
Но зато Xiaomi, по всей видимости, решила порадовать фанатов компактов. По крайней мере, утечки последних недель намекают на выход некоего Xiaomi 12X одновременно с Xiaomi 12. И основной фишкой устройства как раз называют его миниатюрность.
Теперь же в сети всплыли свежие подробности об устройстве. Так, например, стало известно, что аппарат получит 6,28-дюймовый OLED-дисплей. При этом в его основу ляжет чип Snapdragon 870. Вместе с тем Xiaomi 12X приписывают 50 Мп основную камеру.
К сожалению, прочие детали инсайдеры называть не стали. Но учитывая, что анонс новинки ожидается уже в декабре, это не так страшно — ждать официальной информации осталось не так уж и долго.
Источник: GSMArena