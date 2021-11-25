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Миниатюрный дизайн и 50 Мп камера: раскрыты подробности компактного флагмана Xiaomi 12X

Продолжатель идей Xiaomi Mi 9 SE?
В последнее время крупные производители смартфонов отказываются от компактных смартфонов. Последним оплотом для любителей небольших аппаратов остаётся Apple со своей моделью mini. Да и та, судя по слухам, уже в 2022 году не станет выпускать iPhone 14 mini.
Миниатюрный дизайн и 50 Мп камера: раскрыты подробности компактного флагмана Xiaomi 12X

Но зато Xiaomi, по всей видимости, решила порадовать фанатов компактов. По крайней мере, утечки последних недель намекают на выход некоего Xiaomi 12X одновременно с Xiaomi 12. И основной фишкой устройства как раз называют его миниатюрность.

Теперь же в сети всплыли свежие подробности об устройстве. Так, например, стало известно, что аппарат получит 6,28-дюймовый OLED-дисплей. При этом в его основу ляжет чип Snapdragon 870. Вместе с тем Xiaomi 12X приписывают 50 Мп основную камеру.

К сожалению, прочие детали инсайдеры называть не стали. Но учитывая, что анонс новинки ожидается уже в декабре, это не так страшно — ждать официальной информации осталось не так уж и долго.

Источник: GSMArena
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