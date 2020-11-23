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Компактный флагман Huawei P30 отдают по минимальной цене
Скидка 30%
В магазине Huawei на AliExpress стартовала акция на компактный флагман P30. Его можно купить по минимальной цене с 30-процентной скидкой.
В обычное время устройство в комплектации 6 ГБ + 128 ГБ стоит 39 990 рублей. Сейчас же его можно приобрести за 27 990 рублей. Акция продлится до 28 ноября, 10:59 по московскому времени. Это действительная самая низкая цена для данного смартфона: на Яндекс.Маркете найти его дешевле, чем за 30 тысяч рублей не получится (не учитывая уценённый товар).
Чтобы купить Huawei P30 по указанной выше сниженной цене, нужно сначала применить купоны, а затем ввести промокод «FREDDY2000».
Смартфон работает на процессоре Kirin 980, имеет тройную систему камер Leica и OLED экран диагональю 6,1 дюйма.