Компактный флагман Huawei P30 отдают по минимальной цене

В обычное время устройство в комплектации 6 ГБ + 128 ГБ стоит 39 990 рублей. Сейчас же его можно приобрести за 27 990 рублей. Акция продлится до 28 ноября, 10:59 по московскому времени. Это действительная самая низкая цена для данного смартфона: на Яндекс.Маркете найти его дешевле, чем за 30 тысяч рублей не получится (не учитывая уценённый товар).

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