Компактный флагман iPhone 12 mini продают по минимальной цене

По 31 мая смартфон Apple можно купить за 57 990 рублей. На официальном сайте Apple iPhone 12 mini стоит от 69 990 рублей. В других местах, не в «серой» рознице, такую модель можно купить по цене от 66 900 рублей.

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