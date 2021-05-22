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Сегодня в 16:42
Компактный флагман iPhone 12 mini продают по минимальной цене
За 58 тысяч рублей
В официальном магазине МегаФон на AliExpress со скидкой предлагают компактный флагман iPhone 12 mini. Его можно купить по минимальной цене.
По 31 мая смартфон Apple можно купить за 57 990 рублей. На официальном сайте Apple iPhone 12 mini стоит от 69 990 рублей. В других местах, не в «серой» рознице, такую модель можно купить по цене от 66 900 рублей.
Чтобы приобрести телефон со скидкой, нужно применить купоны на странице AliExpress, а затем в корзине ввести промокод «LOWLOW5000».
Количество iPhone, участвующих в акции, ограничено. Следует поспешить.
Напомним, iPhone 12 mini получил экран диагональю 5,4 дюйма, топовый процессор Apple, поддержку беспроводных зарядных аксессуаров MagSafe.