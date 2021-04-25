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Сегодня в 18:56
Компактный флагман iPhone 12 mini продают по минимальной цене в РФ
На 10 тысяч дешевле обычного
В официальном магазине МегаФона на AliExpress по минимальной цене продают компактный флагман iPhone 12 mini. Смартфон стоит на 10 тысяч дешевле, чем обычно.
Как всегда, чтобы получить скидку, нужно на странице продажи смартфона получить купоны, затем добавить товар в корзину и применить там промокод — «GUDOK4000» (также пишут о промокоде «GUDOK5000», но у нас он не сработал). Тогда iPhone 12 mini в варианте с объёмом памяти 64 ГБ снизится в цене с 64 990 рублей до 54 990 рублей.
Если верить Яндекс.Маркету, предложение МегаФона — самое выгодное на данный момент.
iPhone 12 mini продаётся с официальной гарантией и поддерживает SIM любых операторов.