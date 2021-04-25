Компактный флагман iPhone 12 mini продают по минимальной цене в РФ

Как всегда, чтобы получить скидку, нужно на странице продажи смартфона получить купоны, затем добавить товар в корзину и применить там промокод — «GUDOK4000» (также пишут о промокоде «GUDOK5000», но у нас он не сработал). Тогда iPhone 12 mini в варианте с объёмом памяти 64 ГБ снизится в цене с 64 990 рублей до 54 990 рублей.