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Компактный флагман Xiaomi 12X не будет уступать «старшей» модели

Разве что SoC будет самую малость «проще»
Уже скоро, 28 декабря, Xiaomi должна провести масштабную презентацию. На ней, помимо устройств для дома и MIUI 13, от компании ждут анонса флагманской линейки Xiaomi 12.
Компактный флагман Xiaomi 12X не будет уступать «старшей» модели

В последние пару месяцев по сети активно ходят слухи о компактной версии аппарата — Xiaomi 12X. И, если верить данным интернет-инсайдеров, девайс не будет удешевлённым вариантом топового смартфона бренда.

Xiaomi 12X, так же как и Xiaomi 12, окажется полноценным флагманом. Смартфон получит такой же качественный дисплей и закругление по бокам. При этом единственным заметным отличием устройства от более «старших» моделей, помимо размера, должен стать чип.

Предположительно Xiaomi 12X

Предположительно Xiaomi 12X

Если в Xiaomi 12 и 12 Pro ожидается Snapdragon 8 Gen1, то Xiaomi 12X будет работать на базе Snapdragon 870.

К сожалению, пока что источники не назвали даже примерную стоимость устройства.

Источник: GizChina
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