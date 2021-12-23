Компактный флагман Xiaomi 12X не будет уступать «старшей» модели

В последние пару месяцев по сети активно ходят слухи о компактной версии аппарата — Xiaomi 12X. И, если верить данным интернет-инсайдеров, девайс не будет удешевлённым вариантом топового смартфона бренда.

Xiaomi 12X, так же как и Xiaomi 12, окажется полноценным флагманом. Смартфон получит такой же качественный дисплей и закругление по бокам. При этом единственным заметным отличием устройства от более «старших» моделей, помимо размера, должен стать чип.