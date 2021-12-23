Компактный флагман Xiaomi 12X не будет уступать «старшей» модели

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Компактный флагман Xiaomi 12X не будет уступать «старшей» моделиРазве что SoC будет самую малость «проще»
Уже скоро, 28 декабря, Xiaomi должна провести масштабную презентацию. На ней, помимо устройств для дома и MIUI 13, от компании ждут анонса флагманской линейки Xiaomi 12.
В последние пару месяцев по сети активно ходят слухи о компактной версии аппарата — Xiaomi 12X. И, если верить данным интернет-инсайдеров, девайс не будет удешевлённым вариантом топового смартфона бренда.
Xiaomi 12X, так же как и Xiaomi 12, окажется полноценным флагманом. Смартфон получит такой же качественный дисплей и закругление по бокам. При этом единственным заметным отличием устройства от более «старших» моделей, помимо размера, должен стать чип.
Если в Xiaomi 12 и 12 Pro ожидается Snapdragon 8 Gen1, то Xiaomi 12X будет работать на базе Snapdragon 870.
К сожалению, пока что источники не назвали даже примерную стоимость устройства.
Источник: GizChina