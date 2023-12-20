Компактный флагманский смартфон на Android: Xiaomi 13 или Xiaomi 14?

Есть ли смысл менять Xiaomi 13 на 14-й? И много ли вообще различий у этих смартфонов? На сегодняшний день Xiaomi 14 ещё полностью не русифицирован. Вся система у него пока — на английском и китайском языках.

Xiaomi 13 работает на Snapdragon 8 Gen 2, тогда как на 14-ю версию поставили уже Snapdragon 8 Gen 3. Большой разницы между ними нет.

При этом экран у Xiaomi 14 стал немного ярче: 3000 нит против 1900 нит у предшественника. Правда, невооружённым взглядом разница тоже особо не ощущается.

Ещё одно обновление у Xiaomi 14 — это возможность записи видео в 4К 60 к/с на фронтальную камеру (у Xiaomi максимум доступно Full HD 30 к/с).