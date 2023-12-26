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Телефоны
16:58, 26 декабря 2023
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Компактный iPhone 16 Pro получит такой же оптический зум, как и iPhone 16 Pro Max

Ну наконец-то

Apple планирует оснастить iPhone 16 Pro технологией тетрапризмы в телеобъективе, аналогичной той, что будет использоваться в iPhone 16 Pro Max.

Это новшество позволит компактному iPhone 16 Pro предложить такие же возможности фотографии, как и его более крупный собрат.

Технология тетрапризмы, впервые представленная в iPhone 15 Pro Max, использует сложную структуру из складного стекла, которая позволяет достичь 5-кратного оптического зума, улучшая предыдущий показатель устройства.

В iPhone 15 Pro эта технология не была реализована из-за ограничений по размеру, но с увеличением размеров устройств в линейке iPhone 16 Pro (примерно 6.3 дюйма для Pro и 6.9 дюйма для Pro Max) появляется возможность внедрения новой камеры.

Важно отметить, что представленная информация основана на предварительных данных и может не соответствовать окончательной версии смартфона. iPhone 16 Pro все еще находится на стадии разработки, и изменения все еще возможны.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#камера
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#Apple
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