Компактный OnePlus 15T получит 165 Гц экран и 7 000 мА·ч, но корпус станет толще

Опубликовано 23 ноября 2025, 22:051 мин.
Компактный OnePlus 15T получит 165 Гц экран и 7 000 мА·ч, но корпус станет толще8,5 мм
Компактный OnePlus 15T может дебютировать в Китае в марте 2026 года. По свежим утечкам от Digital Chat Station, смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц. Утверждается, правда, что толщина корпуса превысит 8,5 мм.
© OnePlus
Для сравнения, у OnePlus 13 экран 6,32 дюйма, частота 120 Гц, а корпус всего 8,2 мм при батарее на 6 260 мА·ч. Увеличение толщины 15T связано с новым аккумулятором ёмкостью примерно 7 000 мА·ч.
Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус будет с металлической рамкой и защитой по стандарту IP68.