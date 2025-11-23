Компактный OnePlus 15T получит 165 Гц экран и 7 000 мА·ч, но корпус станет толще

Для сравнения, у OnePlus 13 экран 6,32 дюйма, частота 120 Гц, а корпус всего 8,2 мм при батарее на 6 260 мА·ч. Увеличение толщины 15T связано с новым аккумулятором ёмкостью примерно 7 000 мА·ч.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ультразвуковой сканер отпечатков в экране. Корпус будет с металлической рамкой и защитой по стандарту IP68.