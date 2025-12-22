Компактный Oppo Reno 15 Pro Mini получит камеру на 200 Мп

Опубликовано 22 декабря 2025, 16:301 мин.
Компактный Oppo Reno 15 Pro Mini получит камеру на 200 МпЕсли верить инсайдам
В сети появилась информация о новом компактном смартфоне Oppo Reno 15 Pro Mini. По имеющимся данным, модель с номером CPH2813 получит плоский OLED-экран диагональю 6,32 дюйма. Разрешение составит 1,5K, а частота обновления — 120 Гц.
© Oppo
Смартфон, как сообщается, будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8450 — таком же, как у стандартного Reno 15.
Главный акцент сделан на камерах. Reno 15 Pro Mini приписывают основную камеру на 200 мегапикселей, дополненную сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и телеобъективом на 50 Мп с оптическим зумом x3,5. Фронтальная камера также получит разрешение 50 Мп.
Ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью до 80 Вт (по кабелю), а также беспроводной зарядки. Толщина корпуса составит около 8 мм, а вес — примерно 187 граммов.
Точная дата выхода и цена пока не раскрыты.