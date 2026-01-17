Компактный смартфон Honor Magic 8 Pro Air с 16 ГБ ОЗУ заметили в базе Geekbench

Информация стала известна благодаря появлению модели в базе тестов Geekbench. Смартфон с номером модели LDY-AN00, который связывают с Honor Magic 8 Pro Air, работает на процессоре MediaTek Dimensity 9500.

В тестируемой версии установлено 16 ГБ оперативной памяти, система работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10. В тестах устройство набрало около 3 тысяч баллов в однопоточном режиме и почти 9 900 баллов в многопоточном. По предварительным данным, смартфон получит 6,31-дюймовый AMOLED-экран 120 Гц.

Камеры? Основная на 50 Мп, широкоугольная на 50 Мп и телефото-камера с зумом более чем в три раза. Для селфи — камера на 50 Мп.

Ожидается, что Honor Magic 8 Pro Air получит аккумулятор на 5 500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой.