Компактный смартфон OnePlus 15T получит 1,5К-экран на 165 Гц

Опубликовано 20 декабря 2025, 15:001 мин.
Компактный смартфон OnePlus 15T получит 1,5К-экран на 165 ГцГотовится к выпуску
Появились новые сведения о смартфоне OnePlus 15T. По информации китайского инсайдера, компания начала пробное производство аксессуаров для этой модели. Также появилась информация о его экране.
© OnePlus
Главной особенностью OnePlus 15T станет компактный экран диагональю 6,3 дюйма. При этом он получит разрешение 1,5K и картинку с частотой обновления 165 Гц. По словам источника, это может быть «единственный на рынке небольшой смартфон с такими характеристиками».
Устройство, как ожидается, получит прочную металлическую рамку, подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор — более 7000 мА·ч. Также упоминается наличие телеобъектива.
Последний смартфон OnePlus серии T оснащён 6,32-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, для сравнения.