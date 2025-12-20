Компактный смартфон OnePlus 15T получит 1,5К-экран на 165 Гц

Главной особенностью OnePlus 15T станет компактный экран диагональю 6,3 дюйма. При этом он получит разрешение 1,5K и картинку с частотой обновления 165 Гц. По словам источника, это может быть «единственный на рынке небольшой смартфон с такими характеристиками».

Устройство, как ожидается, получит прочную металлическую рамку, подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор — более 7000 мА·ч. Также упоминается наличие телеобъектива.

Последний смартфон OnePlus серии T оснащён 6,32-дюймовым экраном с частотой 120 Гц, для сравнения.