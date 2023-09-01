Компактный смартфон Sony Xperia 5 V оценили в тысячу долларов: стоит ли оно того

Xperia 5 V сохранил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ 120 Гц 21:9, дополненный фронтальными стереодинамиками. «Под капотом» у Xperia 5 V расположился новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной памяти с возможностью расширения за счет microSD. Интересно, что сохранился 3,5-мм разъем для наушников, что редко встречается в современных смартфонах.

На задней панели телефон отказался от тройной камеры в пользу двойной. Она оснащена крупным 1/1,35-дюймовым 52-Мп основным сенсором, способным по умолчанию делать 12-Мп снимки при 24 мм, и 12-Мп 1/2,5-дюймовой ультраширокоугольной камерой с двухпиксельным автофокусом. За селфи отвечает 12-Мп фронтальная камера.

Несмотря на все усовершенствования, Xperia 5 V сохраняет свой компактный форм-фактор, конкурируя на сокращающемся рынке небольших флагманских телефонов. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч и поддерживает быструю зарядку 30 Вт.

Xperia 5 V поступит в продажу в конце сентября по цене 999 евро/ 849 фунтов стерлингов.

Смартфоны Sony всегда были «для своих». Так что покупатели определенно найдутся, но, если честно, за такие деньги можно найти и более приятные вариант