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Сегодня 15:24
Компании Huawei предсказали крупнейшее падение продаж смартфонов в 2021 году
Из-за санкций США, конечно
Аналитики TrendForce сделали прогноз по рынку смартфонов в 2021 году. Они считают, что Huawei испытает крупнейшее падение продаж и не войдёт даже в шестёрку производителей-лидеров.
В целом, аналитики уверены, что мировой рынок смартфонов в 2021 году будет расти и восстановится после пандемии. По итогам года специалисты ожидают 1,36 млрд проданных устройств. Это на 9% больше, чем было в 2020.
Что касается тенденций рынка, то аналитики ждут роста спроса на смартфоны 5G. Также они прогнозируют рекордное падение продаж Huawei. По убеждению аналитиков, китайская компания в 2021 году уступит Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и даже Transsion (китайский производитель смартфонов). То есть Huawei предсказывают падение с третьего на седьмое место в глобальном рейтинге компаний.