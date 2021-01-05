Компании Huawei предсказали крупнейшее падение продаж смартфонов в 2021 году

В целом, аналитики уверены, что мировой рынок смартфонов в 2021 году будет расти и восстановится после пандемии. По итогам года специалисты ожидают 1,36 млрд проданных устройств. Это на 9% больше, чем было в 2020.

Что касается тенденций рынка, то аналитики ждут роста спроса на смартфоны 5G. Также они прогнозируют рекордное падение продаж Huawei. По убеждению аналитиков, китайская компания в 2021 году уступит Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и даже Transsion (китайский производитель смартфонов). То есть Huawei предсказывают падение с третьего на седьмое место в глобальном рейтинге компаний.