Компания Илона Маска выпустила огромную килограммовую зарядку для смартфонов

12:21, 25 марта 2023
1 мин.
Компания Илона Маска выпустила огромную килограммовую зарядку для смартфоновЭто аналог так и не вышедшей Apple AirPower
Tesla выпустила платформу беспроводной зарядки Tesla Wireless Charging Platform. Она позволяет заряжать сразу несколько устройств.
Фото: Tesla
Платформа представляет собой массивную алюминиевую пластину, рассчитанную на зарядку до трёх устройств. Она весит 747 граммов или более килограмма вместе с подставкой. Габариты платформы — 220 мм x 130 мм. По всей площади пластины расположены 30 катушек.
Стоимость Tesla Wireless Charging Platform — $300.