Компания Илона Маска выпустила огромную килограммовую зарядку для смартфонов

Платформа представляет собой массивную алюминиевую пластину, рассчитанную на зарядку до трёх устройств. Она весит 747 граммов или более килограмма вместе с подставкой. Габариты платформы — 220 мм x 130 мм. По всей площади пластины расположены 30 катушек.

Стоимость Tesla Wireless Charging Platform — $300.