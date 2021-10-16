Компания «Ничто» выпустит простой и минималистичный смартфон

Телефоны
Сегодня в 13:06
1 мин.
Компания «Ничто» выпустит простой и минималистичный смартфонЖдём к началу 2022 года
Компания, основанная бывшим руководителем OnePlus, Nothing («Ничто») уже выпустила наушники Ear 1, который выделяются своим необычным дизайном — имеют прозрачные части корпуса. Стартап также недавно объявил о партнёрстве с Qualcomm. Это указывало на то, что бренд вскоре может начать выпуск смартфонов. Теперь известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) подтвердил, что Nothing выпустит свой первый телефон к началу 2022 года.
Возможно, новое устройство будет называться Nothing Phone (1). Скорее всего, компания начнёт выпускать первые рекламные материалы о нём в ближайшие недели.
Подробностей о технических характеристиках телефона на данный момент нет. Но партнёрство бренда с Qualcomm предполагает, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon. Кроме того, известно, что Nothing делает упор на создании простых и минималистичных продуктов. Можно ожидать, что эта концепция будет воплощена и в смартфоне. Может быть, мы увидим телефон в прозрачном корпусе.