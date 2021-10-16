Компания «Ничто» выпустит простой и минималистичный смартфон

Возможно, новое устройство будет называться Nothing Phone (1). Скорее всего, компания начнёт выпускать первые рекламные материалы о нём в ближайшие недели.

Подробностей о технических характеристиках телефона на данный момент нет. Но партнёрство бренда с Qualcomm предполагает, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon. Кроме того, известно, что Nothing делает упор на создании простых и минималистичных продуктов. Можно ожидать, что эта концепция будет воплощена и в смартфоне. Может быть, мы увидим телефон в прозрачном корпусе.