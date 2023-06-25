Компания себе не изменяет: новый смартфон Nokia G42 5G показали на рендерах

Устройство будет поставляться с 3-летней гарантией и будет стоить в Дании 1999 датских крон ($293). Также стали известны характеристики камеры: 50-Мп камера с искусственным интеллектом, сопровождаемая двумя 2-Мп камерами, возглавляет тройной модуль на задней стороне устройства. Фронтальная камера может похвастаться разрешением 8 МП.

Другие известные характеристики включают процессор Snapdragon 480+, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц.

Дата начала продаж Nokia G42 5G пока остается неизвестной.