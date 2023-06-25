Компания себе не изменяет: новый смартфон Nokia G42 5G показали на рендерах

Компания себе не изменяет: новый смартфон Nokia G42 5G показали на рендерахВнешний вид устройств у них особо не меняется
G42 5G, предстоящий смартфон от Nokia, раскрыл все свои карты благодаря утечке с датского интернет-магазина. Листинг раскрывает ключевую информацию о смартфоне, а также его внешний вид.
Nokia G42 5G станет вторым смартфоном после Nokia G22 с конструкцией QuickFix, позволяющей пользователям легко ремонтировать свои устройства с помощью деталей и инструментов, доступных через iFixit.
Устройство будет поставляться с 3-летней гарантией и будет стоить в Дании 1999 датских крон ($293). Также стали известны характеристики камеры: 50-Мп камера с искусственным интеллектом, сопровождаемая двумя 2-Мп камерами, возглавляет тройной модуль на задней стороне устройства. Фронтальная камера может похвастаться разрешением 8 МП.
Другие известные характеристики включают процессор Snapdragon 480+, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц.
Дата начала продаж Nokia G42 5G пока остается неизвестной.