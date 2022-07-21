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Кому не нравятся "лопаты": открылись предзаказы на смартфоны Google Pixel 6a (наушники в подарок)Цена чуть ниже “старшего брата”
Google Pixel 6a (уменьшенная копия хитового Pixel 6) уже доступен для предварительного заказа в Европе и к тому же поставляется с бесплатной парой Pixel Buds A-Series. Новые Pixel Buds Pro также стали доступны для предварительного заказа в преддверии следующей недели, когда их можно купить в магазинах.
Google объявил на I/O 2022, что оба продукта будут доступны для предзаказа 21 июля, а доставка и розничная продажа назначены на неделю позже. Магазин Google Store принимает предварительные заказы на телефоны и наушники во Франции, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Великобритании. Обойдется все это в 459 евро или 399 фунтов стерлингов. Pixel Buds Pro доступны по цене €219 или £179.
Помимо этого открылись предзаказы в таких странах, как Австралия, Япония, Сингапур и Тайвань.
Источник:9to5google
Автор:Максим МногословныйТеги: