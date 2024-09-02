Кому-то в руки попали часы Pixel Watch 3 раньше срока: живые фото

Опубликовано 02 сентября 2024, 16:301 мин.
Кому-то в руки попали часы Pixel Watch 3 раньше срока: живые фотоНовый дизайн и детали упаковки
Живые фото часов Pixel Watch 3 неожиданно появились раньше времени: внешний вид и подробности о них появились до их официального запуска. В процессе распаковки был представлен обновленный дизайн упаковки для последних смарт-часов Google.
Pixel Watch 3 поставляются в гладкой коробке, с которой нужно отклеить наклейку в форме таблетки. Внутри упаковка имеет два разных отделения. В нижнем отсеке находятся сами часы, которые в терминологии Fitbit называются «камешками», а под ними — зарядная шайба USB-C, пишет 9to5google. Полупрозрачная защитная бумага прямоугольной формы оборачивает часы, придавая упаковке подарочный вид.
В верхнем отсеке находятся ремешки для часов, которые теперь поставляются отдельно по сравнению с предыдущими поколениями, а также сопроводительные документы.
Устройство на базе Wear OS 5 попало в руки человека за 10 дней до официальной даты запуска.