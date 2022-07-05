Конец эпохи: в России начнут отключать 3G

Речь идёт о диапазоне 2,1 ГГц. В Билайне увидели, что трафик 3G стабильно падает каждый год, а вот потребление LTE растёт. Поэтому было решено оставить для сетей третьего поколения самую низкую и короткую полосу — 900 МГц. До конца 2023 года Билайн планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.

Теперь всем, кто до сих пор использует телефоны, не поддерживающие 4G, придётся купить новые. Также следует проверить поддержку сим-карты.

Вчера Минцифры предложило выделить под 5G определённые частоты. В ведомстве считают, что нужно развивать новый стандарт связи.