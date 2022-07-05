Конец эпохи: в России начнут отключать 3G

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Конец эпохи: в России начнут отключать 3GПервый — Билайн
Билайн решил отказаться от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье к сентябрю. Все основные частоты для сетей третьего поколения переведут в LTE.
Речь идёт о диапазоне 2,1 ГГц. В Билайне увидели, что трафик 3G стабильно падает каждый год, а вот потребление LTE растёт. Поэтому было решено оставить для сетей третьего поколения самую низкую и короткую полосу — 900 МГц. До конца 2023 года Билайн планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.
Теперь всем, кто до сих пор использует телефоны, не поддерживающие 4G, придётся купить новые. Также следует проверить поддержку сим-карты.
Вчера Минцифры предложило выделить под 5G определённые частоты. В ведомстве считают, что нужно развивать новый стандарт связи.