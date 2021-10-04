Конкурент флагманского процессора Snapdragon для смартфонов 2022 года оказался менее «прожорливым»

Источник утверждает, что общее энергопотребление Dimensity 2000 намного ниже, чем у Snapdragon 898. Эта разница составляет 20-25%. Сообщается также, что производительность Dimensity 2000 будет очень высокой. Однако тут неясно, опередит ли чипсет MediaTek по этому показателю Snapdragon 898.

Процессор Dimensity 2000 будет использовать архитектуру ARM V9. Скорее всего, процесс выйдет уже в конце 2021 года. Он может стать хорошим конкурентом флагмана от Qualcomm. Ожидается, что Dimensity 2000 будет набирать в тестах производительности до 900 тысяч баллов. Впрочем, Snapdragon 898 пророчат более миллиона баллов.