Конкурент Xiaomi объявил в России скидки до 6000 рублей на смартфоны

В акции участвуют флагманские устройства realme X2 Pro и realme XT, а также более доступные realme 5 Pro и realme 5. Первый смартфон имеет экран диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Он оснащён квадрокамерой с основным датчиком на 64 Мп. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Snapdragon 855+, а поддерживает работу аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Стоимость realme X2 Pro снизится с 34 990 рублей до 32 990.

Модель realme XT же подешевеет на 6000 — будет стоить 16 990 рублей. Смартфоны realme 5 Pro и realme 5 будут оценены в 12 990 и 10 990 рублей соответственно.

Купить устройства по специальным ценам можно в магазинах-партнёрах, в том числе DNS, Citilink и Беру.