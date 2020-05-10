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Конкурент Xiaomi выпустит смартфон с аккумулятором на 6000 мАч
Но пока не известно, что это будет за модель
Конкурент Xiaomi — компания Realme — выпустит смартфон с аккумулятором на 6000 мАч. Модели с такими характеристиками можно обычно встретить, например, у Samsung.
Из заявки на сертификационном сайте TUV становится ясно, что к выходу готовится смартфон с аккумулятором ёмкостью 5860 мАч — почти 6000.
Подробностей об этом телефоне пока нет. Однако издание GSMArena попыталось логическим путём определить вероятную модель Relame с такой батареей. Из кандидатов сразу исключили серию Narzo 10, о представителях которой известно, что они получат аккумулятор на 5000 мАч.
Также журналисты располагают информацией о том, что к выходу готовится модель Realme X3 с впечатляющим 60-кратным зумом. Несмотря на слухи о батарее на 4200 мАч, он может оказаться вероятным кандидатом. Впрочем, это всё лишь догадки, и стоит дождаться новых подробностей о новинке с большой батареей.