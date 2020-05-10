Конкурент Xiaomi выпустит смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

Из заявки на сертификационном сайте TUV становится ясно, что к выходу готовится смартфон с аккумулятором ёмкостью 5860 мАч — почти 6000.

Подробностей об этом телефоне пока нет. Однако издание GSMArena попыталось логическим путём определить вероятную модель Relame с такой батареей. Из кандидатов сразу исключили серию Narzo 10, о представителях которой известно, что они получат аккумулятор на 5000 мАч.

Также журналисты располагают информацией о том, что к выходу готовится модель Realme X3 с впечатляющим 60-кратным зумом. Несмотря на слухи о батарее на 4200 мАч, он может оказаться вероятным кандидатом. Впрочем, это всё лишь догадки, и стоит дождаться новых подробностей о новинке с большой батареей.