Конкуренты запретили LG продавать iPhone в фирменных магазинах

Сначала против выступила Samsung. Производитель обеспокоился тем, что партнёрство Apple и LG может подорвать позиции компании на южнокорейском рынке.

Потом против сотрудничества LG и Apple высказались малые и средние дистрибуторы. Они заявили, что торговля айфонами в большой сети магазинов LG будет представлять угрозу для их бизнеса. Правительство Кореи встало на их сторону, так как пандемия пошатнула позиции малых предприятий. Напомним, у LG насчитывается более 400 магазинов по всей Южной Корее.