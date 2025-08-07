Кореец в прямом эфире сложил Samsung Galaxy Z Fold7 двести тысяч раз

Это был не лабораторный эксперимент с роботами, а обычное использование. В ходе теста телефон несколько раз неожиданно перезагружался — между 6 000 и 10 000 складываний. При 46 000 складок появился небольшой скрип в шарнире. А около 75 000 — возле него заметили жидкость, которая не повлияла на работу.

К 100 000 складыванию складка на экране стала заметнее, а шарнир издавал треск, но телефон продолжал работать. При 175 000 складываниях перестал работать динамик, но это, похоже, было не связано с самим процессом складывания.

В итоге Galaxy Z Fold 7 дожил до 200 000 складываний без серьёзных поломок. Для сравнения, это примерно пять лет использования при 100 складываниях в день.