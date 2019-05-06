Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Об этом сказано в отчёте отраслевых аналитиков Strategy Analytics. Крупнейшие корейские производители решили уйти с внутреннего рынка и перенести производство в страны третьего мира. Там затраты на рабочую силу гораздо ниже, и поэтому себестоимость продукции значительно уменьшится.

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет. Если в 2008 году этот показатель был равен 11,4%, то в 2018 — только 1,3%. Эти цифры продолжат падать после того, как LG Electronics реализует свои планы по прекращению работы завода в Пхёнтэке. Компания перенесёт производство во Вьетнам.

Samsung уже собирает почти половину своих устройств во Вьетнаме. Теперь компания решила строить заводы в Индии. В Южной Корее же производство смартфонов продолжает сокращаться.