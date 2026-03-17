Корейские СМИ: Samsung прекратит продажи складывающегося втрое Galaxy Z TriFold

Опубликовано 17 марта 2026, 17:131 мин.
Корейские СМИ: Samsung прекратит продажи складывающегося втрое Galaxy Z TriFoldВсего через три месяца с запуска прошло
Samsung может вскоре прекратить продажи Galaxy Z TriFold. По данным южнокорейских источников, устройство могут скоро снять с продажи в Южной Корее.
Galaxy Z TriFold стал первым складывающимся втрое смартфоном компании. Однако, по сообщениям, Samsung производила «очень ограниченные партии смартфона». Из-за этого каждая новая поставка быстро распродавалась, а устройство часто было невозможно купить.
При этом продажи смартфона в мире пока продолжатся. Но, как утверждают источники, они будут идти только до тех пор, пока не закончатся уже произведённые устройства. Новых партий, вероятно, не планируется.
Возможно, в ближайщем будущем Samsung представит второе поколение устройства. А может «эксперимент» не увенчался успехом.