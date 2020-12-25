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Коробка из-под нового флагмана Xiaomi навела на подозрения об отсутствии зарядного блока
Как у iPhone 12
В китайской соцсети Weibo опубликовали фотографию, на которой сравниваются две коробки — из-под iPhone 12 и грядущего флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Снимок навёл на подозрения об отсутствии зарядного блока в комплекте с китайским устройством.
На презентации серии iPhone 12 компания Apple заявила, что больше не будет класть в коробку со смартфонами зарядное устройство во имя заботы о природе. Сначала другие производители высмеяли Apple. Но затем появились слухи, что зарядка исчезнет из комплекта и новых смартфонов Samsung. Теперь появились основания думать, что «нововведение» коснётся и Xiaomi.
По словам инсайдера, опубликовавшего фотографию, коробка из-под флагмана Xiaomi такая же тонкая, как и коробка из-под iPhone 12. Такое сходство могло быть достигнуто при отказе от комплектного зарядного устройства для Mi 11.
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