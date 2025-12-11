Коробка Realme 16 Pro+ с перископной камерой засветилась в Сети

Опубликовано 11 декабря 2025, 18:451 мин.
Коробка Realme 16 Pro+ с перископной камерой засветилась в СетиСнова обещают перископную камеру
Появилась информация о смартфоне Realme 16 Pro+, который станет самой дорогой и продвинутой моделью новой серии. Официальная премьера серии ожидается 6 января. В Китае уже «утекла» фотография коробки Pro+.
© Соцсети
Главная особенность, которую заметили на упаковке, — перископная телекамера на задней панели. Такая камера уже была в модели Realme 14 Pro+, но пропала в серии 15 Pro.
Точные технические характеристики пока не раскрыты. Возвращение перископной камеры в Realme 16 Pro+ может сделать смартфон привлекательнее — в Китае ходят слухи, что продажи серии Realme 15 оказались ниже ожидаемых.
Официальная информация появится на презентации 6 января.