Коробки из-под iPhone 13 научились подделывать

Таким образом, «защитная пломба» уже не гарантирует, что купленный смартфон ранее никем не вскрывался. Источник пишет, что стоимость такой наклейки составляет меньше одного юаня. Наклейка ничем не отличается от оригинальной и не требует никаких специальных инструментов. Его просто приклеивают к верхней части упаковки с обеих сторон, а затем к нижней части коробки.

Из-за того, что сложность упаковки iPhone 13 снизилась, на рынке может появиться большое количество контрафактной продукции. В связи с этим желающим приобрести iPhone 13 рекомендуется делать это в официальных магазинах.