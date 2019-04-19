Huawei P30 Pro прошёл проверку огнём

Блогер проверял модель с корпусом расцветки Breathing Crystal. Сначала он испытал экран смартфона на устойчивость к царапинам. Защитное стекло перестало выдерживать воздействие от материалов с твёрдостью, начиная от 6-го уровня по шкале Мооса. Нельсон также легко соскрёб покрытие с боков корпуса устройства.

Потом блогер по традиции «поджёг» экран. Спустя 22 секунды воздействия огнём от зажигалки, пиксели на дисплее побелели и уже не смогли восстановиться. Повреждённый участок экрана на некоторое время перестал отвечать на прикосновения пальца. А вот тест на сгибание P30 Pro прошёл достойно.

Розничные продажи Huawei P30 Pro в России начались 13 апреля. Его рекомендованная цена — 69 990 рублей. Смартфон оснащён 6,47-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера устройства имеет четыре модуля.