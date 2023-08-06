Кожаная крышка и четыре камеры: складной Xiaomi Mix Fold 3 вживую

Кожаная крышка и четыре камеры: складной Xiaomi Mix Fold 3 вживуюАнонс не за горами
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 имеет большие амбиции. Оно и понятно, ему придется конкурировать с Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold5, как минимум. Так, в китайских соцсетях распространилась фотография долгожданного смартфона, который еще не был официально представлен.
Преемник Mix Fold 2, который пока что не был официально представлен, должен стать флагманом с акцентом на камеры (что можно понять по камере Leica). Изображение выше распространилось в китайской Weibo и других социальных сетях.
Прямоугольная форма модуля камеры осталась такой же, как и у предшественника: в третьем поколении он занимает почти всю ширину задней панели устройства, которая сделана из кожи, либо, что более вероятно, из кожзама. Однако огромная основная камера с двумя меньшими превратилась в четыре объектива примерно одинакового размера.
В правом верхнем углу можно увидеть логотип Leica, а под ним - светодиодную вспышку и другие датчики.
На прошлой неделе, кстати, появлялись фотографии коробки от Xiaomi Mix Fold 3 и рендерное изображение его передней панели.