Кожаная крышка и четыре камеры: складной Xiaomi Mix Fold 3 вживую

Прямоугольная форма модуля камеры осталась такой же, как и у предшественника: в третьем поколении он занимает почти всю ширину задней панели устройства, которая сделана из кожи, либо, что более вероятно, из кожзама. Однако огромная основная камера с двумя меньшими превратилась в четыре объектива примерно одинакового размера.

В правом верхнем углу можно увидеть логотип Leica, а под ним - светодиодную вспышку и другие датчики.

На прошлой неделе, кстати, появлялись фотографии коробки от Xiaomi Mix Fold 3 и рендерное изображение его передней панели.