Кожаная задняя крышка и Snapdragon 8+ Gen 1: каким будет новый флагманский камерофон Xiaomi 12 Ultra

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Кожаная задняя крышка и Snapdragon 8+ Gen 1: каким будет новый флагманский камерофон Xiaomi 12 UltraЗвучит необычно и интригующе
Пару недель назад Xiaomi начала активно подзадоривать пользователей своим новым партнёрством с производителем фотокамер Leica.
Теперь же, наконец-то, в Сети появились первые важные подробности о первом совместном флагмане двух брендов. Сообщается, что Xiaomi 12 Ultra будет выпущен уже в июле 2022 года.
При этом в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также получит крупный и изогнутый по бокам OLED-дисплей. Задняя крышка девайса будет керамической с «чёрной кожаной задней крышкой в деловом стиле с текстурированной отделкой».
Известна даже предположительная цена Xiaomi 12 Ultra. Как минимум одна из версий аппарата будет продаваться по цене в 1100 долларов. Возможно, речь идёт о базовой модификации устройства.