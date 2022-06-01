Кожаная задняя крышка и Snapdragon 8+ Gen 1: каким будет новый флагманский камерофон Xiaomi 12 Ultra

Теперь же, наконец-то, в Сети появились первые важные подробности о первом совместном флагмане двух брендов. Сообщается, что Xiaomi 12 Ultra будет выпущен уже в июле 2022 года.

При этом в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство также получит крупный и изогнутый по бокам OLED-дисплей. Задняя крышка девайса будет керамической с «чёрной кожаной задней крышкой в деловом стиле с текстурированной отделкой».

Известна даже предположительная цена Xiaomi 12 Ultra. Как минимум одна из версий аппарата будет продаваться по цене в 1100 долларов. Возможно, речь идёт о базовой модификации устройства.