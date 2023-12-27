Красный день календаря: Honor представит флагманы в дизайне Porsche уже 10 января

Хотя подробности о MagicOS 8.0 пока не разглашаются, она, скорее всего, будет построена на базе Android 14 и может быть оснащена такими интересными функциями, как обновленные датчики камеры и даже спутниковая связь. Кроме того, линейка Magic6 будет использовать новые возможности ИИ чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

Что имеем в сухом остатке? Передовое оборудование, обновленная ОС и партнерство с Porsche Design — серия Magic6 обещает стать знаковым событием, которое вы не захотите пропустить.