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16:20, 27 декабря 2023
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Красный день календаря: Honor представит флагманы в дизайне Porsche уже 10 января

MagicOS 8.0 и совместная работа Porsche Design

Серия Magic6 от Honor готова предстать перед всеми. На этих флагманских смартфонах будет представлена не только первая итерация MagicOS 8.0, но и ограниченный вариант, выполненный в сотрудничестве с Porsche Design. Презентация будет проходить в течение двух дней (10 и 11 января) в Китае.

Хотя подробности о MagicOS 8.0 пока не разглашаются, она, скорее всего, будет построена на базе Android 14 и может быть оснащена такими интересными функциями, как обновленные датчики камеры и даже спутниковая связь. Кроме того, линейка Magic6 будет использовать новые возможности ИИ чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

Что имеем в сухом остатке? Передовое оборудование, обновленная ОС и партнерство с Porsche Design — серия Magic6 обещает стать знаковым событием, которое вы не захотите пропустить.

Источник:NoteBookCheck
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Honor
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#Porsche
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#Китай
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