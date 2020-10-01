Кредиты на смартфоны теряют популярность в России

По информации представителя МТС, за первые девять месяцев 2020 года в кредит в России купили 38% смартфонов. В прошлом же году этот показатель составлял почти 50%. Также по подсчётам МТС, продажи смартфонов на российском рынке в январе-сентябре выросли на 5% в натуральном и 11% в денежном выражении.

По сведениям «М.Видео-Эльдорадо», больше всего росли продажи смартфонов стоимостью от 10 000 до 30 000 рублей и, как это ни странно, более 50 000 рублей.

В Билайне и МегаФоне тоже согласились с тем, что количество кредитов на смартфоны сократилось. Эксперты считают, что это — следствие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По их мнению, у людей из-за карантина скопились деньги, ведь тратить их на развлечения не было возможности.