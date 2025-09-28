Телефоны
Опубликовано 28 сентября 2025, 18:21
1 мин.

Критическую уязвимость SMS в смартфонах OnePlus исправят только в середине октября

Патч выйдет
Пользователи смартфонов OnePlus с OxygenOS 12, 14 и 15 должны быть осторожны. Эксперты Rapid7 обнаружили серьёзную уязвимость, которая позволяет приложениям без разрешения пользователя получать доступ к SMS и MMS. Вот только решение займет время.
© OnePlus

OnePlus подтвердила проблему и сообщила, что патч выйдет глобально с середины октября 2025 года. До обновления пользователям рекомендуется минимизировать риски:

  • Устанавливать приложения только из доверенных источников и удалить ненужные.

  • Перейти на приложения-аутентификаторы вместо SMS.

  • Использовать мессенджеры со сквозным шифрованием вместо SMS для важных переписок.

  • Включить push-уведомления вместо SMS там, где это возможно.

Проблема затрагивает, в частности, модели OnePlus 8T и 10 Pro 5G, но другие устройства с указанными версиями OxygenOS также могут быть уязвимы. Уязвимость, зарегистрированная как CVE-2025−10 184, появилась с OxygenOS 12. Более старые версии OxygenOS 11 в безопасности.