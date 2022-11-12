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11:38, 12 ноября 2022
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Кризис производства iPhone в Китае пойдёт на руку Индии

Штат сотрудников там будет увеличен

Журналисты сообщили, что кризис производства iPhone в Китае побудил Foxconn объявить о планах увеличить в четыре раза штат сотрудников в Индии.

Кризис производства iPhone в Китае пойдёт на руку Индии

Хоть Apple и расширяет производство в других странах, 95% от общего объёма поставок iPhone по-прежнему принадлежит Китаю. Около 80% всех iPhone производятся на одном заводе в Чжэнчжоу. Вспышка COVID-19 на этом заводе значительно повлияла на производство. Некоторые рабочие покинули предприятие либо из-за страха перед инфекцией, либо из-за плохих условий. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что Apple выпустила предупреждение об ограниченной доступности iPhone 14 Pro.

Теперь Foxconn планирует в четыре раза увеличить штат сотрудников на своём заводе по производству iPhone в Индии в течение двух лет. Это может сделать Apple более устойчивой к подобным ситуациям.

Источник фото:Pixabay
Источник:9to5mac
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#индия
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