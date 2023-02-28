Круче iPhone 14 Pro: Honor Magic5 Pro признали смартфоном с лучшей камерой

Смартфон, у которого вчера состоялся глобальный релиз, оснащён системой камер из трёх модулей: основного, сверхширокоугольного и телефото — все на 50 Мп. Устройство также может снимать видео разрешением до 4K при 60 кадрах в секунду.

По совокупности всех оценок Honor Magic5 Pro набрал 154 балла. Это позволило ему занять первое место в глобальном рейтинге камер, обойдя iPhone 14 Pro и другие флагманы.