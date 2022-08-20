Круче за эти деньги не бывает: смартфон Xiaomi с 8/256 ГБ и Snapdragon 865 отдают за 18 тысяч рублей

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Круче за эти деньги не бывает: смартфон Xiaomi с 8/256 ГБ и Snapdragon 865 отдают за 18 тысяч рублейRedmi K30S
На AliExpress распродают смартфон Xiaomi Redmi K30S. Всего за 18 337 рублей вы получите аппарат с процессором Snapdragon 865 и батареей на 5000 мАч.
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Смартфон Redmi K30S предлагается с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища, экраном частотой обновления 144 Гц, основной камерой на 64 Мп, экраном диагональю 6,67 дюйма и поддержкой 33-Вт зарядки.