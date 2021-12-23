Круглый дисплей и никаких зазоров при складывании: Huawei представила свой смартфон-раскладушку

Сервисов Google на Huawei P50 Pocket по-прежнему нет, и вообще, пока смартфон представлен только для китайского рынка.

Новый аппарат получил круглый внешний однодюймовый дисплей для отображения уведомления и виджетов. В разложенном состоянии становится доступен OLED-экран диагональю 6,9 дюйма, соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. Толщина устройства составляет 7,2 мм. Huawei P50 Pocket работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 4G, оснащён батареей ёмкостью 4000 мАч и системой Harmony OS 2.