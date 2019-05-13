Крупнейший конкурент Google вернётся на рынок смартфонов

Вице-президент отметил, что рынок мобильных телефонов большой, и выйти на него было бы интересно. Компания, по его словам, должна экспериментировать, и будущим продуктам необходимо, действительно, отличаться от существующих на рынке.

Напомним, впервые Amazon попыталась освоить новую территорию в 2014 году, когда представила телефон Fire Phone. Его назвали первым 3D-телефоном за то, что картинка на его дисплее симулировала 3D-изображение. Производство смартфона принесло компании большие убытки. Amazon призналась в потере $170 миллионов спустя несколько месяцев после выхода Fire Phone.