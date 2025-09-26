Телефоны
Крупное обновление интерфейса ОС Samsung показали на Galaxy S25 Ultra

В сети появилось видео с тестовой прошивкой One UI 8.5 на Galaxy S25 Ultra, показывающее крупные изменения в дизайне и ряде приложений Samsung. Финальная версия ожидается вместе с серией Galaxy S26 в начале следующего года, пишут СМИ.
Главное новшество — обновлённый стиль интерфейса. В меню настроек появились закруглённые углы, больше отступов и строка поиска внизу. Индикатор батареи заменён простым числом в процентах, но позже могут добавить и другие варианты.

Панель быстрых настроек стала полностью настраиваемой: кнопки можно располагать вертикально или горизонтально, менять местами или убирать вовсе.

Меняются и фирменные приложения:

  • Телефон — новый нижний бар и, например, функция помощи для транскрипции.

  • Галерея — навигация в виде «пилюли» с иконками, переработанное меню и новая опция Collections в разделе Gallery Labs.

  • Мои файлы — закруглённые иконки, контейнеры в стиле кнопок и поисковая строка внизу.

  • Камера — упорядоченные настройки видео, возможность сохранять записи на внешние носители и режим двойной съёмки.

Кроме того, уведомления на экране блокировки получили размытый фон.

Хотя прошивка ещё сырая и не все функции реализованы, уже видно, что Samsung делает интерфейс с отсылками к Google Material 3 и iOS.

