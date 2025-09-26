Крупное обновление интерфейса ОС Samsung показали на Galaxy S25 Ultra

Крупное обновление интерфейса ОС Samsung показали на Galaxy S25 UltraOne UI 8.5
© Sammobile
Главное новшество — обновлённый стиль интерфейса. В меню настроек появились закруглённые углы, больше отступов и строка поиска внизу. Индикатор батареи заменён простым числом в процентах, но позже могут добавить и другие варианты.
Панель быстрых настроек стала полностью настраиваемой: кнопки можно располагать вертикально или горизонтально, менять местами или убирать вовсе.
Меняются и фирменные приложения:
-
Телефон — новый нижний бар и, например, функция помощи для транскрипции.
-
Галерея — навигация в виде «пилюли» с иконками, переработанное меню и новая опция Collections в разделе Gallery Labs.
-
Мои файлы — закруглённые иконки, контейнеры в стиле кнопок и поисковая строка внизу.
-
Камера — упорядоченные настройки видео, возможность сохранять записи на внешние носители и режим двойной съёмки.
Кроме того, уведомления на экране блокировки получили размытый фон.
Хотя прошивка ещё сырая и не все функции реализованы, уже видно, что Samsung делает интерфейс с отсылками к Google Material 3 и iOS.