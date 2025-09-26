Крупное обновление интерфейса ОС Samsung показали на Galaxy S25 Ultra

Главное новшество — обновлённый стиль интерфейса. В меню настроек появились закруглённые углы, больше отступов и строка поиска внизу. Индикатор батареи заменён простым числом в процентах, но позже могут добавить и другие варианты.

Панель быстрых настроек стала полностью настраиваемой: кнопки можно располагать вертикально или горизонтально, менять местами или убирать вовсе.