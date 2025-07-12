Крупные операторы США отказались продавать складной Samsung Galaxy Z Flip7 FE

В США купить Flip7 FE через основных операторов связи — Verizon, AT&T и T-Mobile — нельзя. Его предлагают только Boost Mobile и Xfinity Mobile, и то с ограниченными условиями. В остальном смартфон продаётся как разблокированный — на сайте Samsung, в Best Buy и Amazon. Значит, купить его можно только за полную сумму или оформить рассрочку у Samsung.

Такое решение, возможно, связано с нежеланием операторов поддерживать складной смартфон с устаревшими компонентами или желанием продвигать более дорогие модели. Тем не менее, сам Flip7 FE поддерживает новые функции Galaxy AI, работает на свежей оболочке One UI 8 с Android 16 и будет получать обновления в течение 7 лет — как и топовые модели Samsung.