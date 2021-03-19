Крупный опрос раскрыл причины отказа людей от iPhone

Аналитики сравнивали отношение пользователей к смартфонам Apple и Samsung. Оказалось, что более четверти владельцев Samsung хотят перейти на другой смартфон. Среди пользователей iPhone таких людей всего 8,1%.

Основные причины, по которым владельцы смартфонов Apple хотят перейти на другие устройства:

другие производители предлагают лучшие технологии (экран, камеру, батарею), по их мнению;

другие смартфоны имеют лучший дизайн;

последние модели других брендов имеют больше опций, чем последние модели iPhone.

46% от желающих сменить iPhone людей сказали, что перейдут на Samsung, а 35% — на Google Pixel.