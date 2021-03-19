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Сегодня в 15:07
Крупный опрос раскрыл причины отказа людей от iPhone
Правда, это небольшое число людей
Торговая площадка SellCell провела опрос и выяснила, из-за чего люди отказываются от iPhone и покупают после смартфонов Apple другие.
Аналитики сравнивали отношение пользователей к смартфонам Apple и Samsung. Оказалось, что более четверти владельцев Samsung хотят перейти на другой смартфон. Среди пользователей iPhone таких людей всего 8,1%.
Основные причины, по которым владельцы смартфонов Apple хотят перейти на другие устройства:
- другие производители предлагают лучшие технологии (экран, камеру, батарею), по их мнению;
- другие смартфоны имеют лучший дизайн;
- последние модели других брендов имеют больше опций, чем последние модели iPhone.
46% от желающих сменить iPhone людей сказали, что перейдут на Samsung, а 35% — на Google Pixel.